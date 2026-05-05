CHP Akyazı sahaya indi

Genel başkan Özgür Özel’in talimatı ile sahaya inen CHP’liler vatandaşlarla yüz yüze görüşmelerini sürdürmeye başladılar.

Genel başkan Özel’in talimatına uyan CHP Akyazı’da İlçe başkanı Mustafa Sağır, yönetim kurulu üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları başkan ve yönetimleri ile sahaya indi ve ilk iş olarak çarşı esnafı ile bir araya geldiler ve sorunlarını dinlediler ve Genel Merkezlerine göndermek üzere notlar aldılar.

İlçe başkanı Mustafa Sağır, Akyazılı esnafın en başta genel sorunu referandumdan sonra ekonomik sıkıntıların başladığı, bu durumun vatandaşa büyük ölçüde yansıdığını, sene başından beri de satışlarda önemli ölçüde düşüş yaşadıklarını, pahalı mal satmaktan da utandıklarını söylediler.

Sıkıntı yaşamakta olan esnafın Maliye tarafından sürekli olarak fiş sorgusu yapılması, kiraların ve sigorta primlerinin yüksekliği, nakit kullanımının azalması ve esnafın kredi kartlarına mahkum yaşaması gibi sorunların yanı sıra, yine esnafın sadece günü kurtarmaya çalışıyor olmasının büyük sıkıntılar içinde yer aldığını, asgari ücretlilerle birlikte emeklilerin de alım güçlerinin düşmesi nedeniyle de istedikleri gibi alış veriş yapamıyor olmasının Esnafı olumsuz yönde etkilediğini ve iş yapamaz hale getirdiği gördüklerini söyledi.