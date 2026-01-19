Oda başkanlarından Vergi Dairesi Başkanına ziyaret

​​​​​​​Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş ile Manifaturacılar Odası başkanı İsmet Öztürk Akyazı Vergi Dairesi Müdürü Mahmut Erdöl’ü makamında ziyaret ettiler.

Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş ile Manifaturacılar Odası başkanı İsmet Öztürk Akyazı Vergi Dairesi Müdürü Mahmut Erdöl’ü makamında ziyaret ettiler.

Başkanlar, Üyelerinin Basit Usulden Defter tutmaya dönmesi nedeniyle karşılaşabilecekleri sorunlar ve diğer sorunlarını Vergi Dairesi Müdürüne anlattılar ve cevaplar aldılar.

Ziyaret sonrası açıklama yapan her iki Oda başkanı yaptığımız ziyarette son durumlarımızla ilgili karşılıklı bilgiler verdik. Müdürümüzden de bilgiler aldı. Gayet yararlı bir ziyaret yaptık dediler.

Akyazı Vergi Dairesi Müdürü Mahmut Erdöl de yapılan ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti ve verdiği bilgilerle Oda başkanlarını hem rahatlattığını, hem de bilgilendirdiğini söyledi.