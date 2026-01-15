akyazı keresteciler Odasında Kongre: Birol Yılmaz Yeniden Başkan

​​​​​​​Akyazı Keresteciler Odasının olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. İki listenin çekiştiği kongrede Oda Üyeleri başkanları Birol Yılmaz’a verdikleri oylarla bir kez daha başkanımız sensin dediler.

Hendek Esnaf Odası başkanı Mehmet Demirel’in divan başkanlığı yaptığı kongre saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başladı.

Divan başkanı eski yönetim kurulunun faaliyet raporu ile Denetçiler raporunu okuttu ve hem yönetim kurulunu, hem de Denetçileri oylama yaparak ibra ettirdi. Oylama kongreye katılan üyelerin tamamı tarafından kabul edildi ve böylece yönetim ve denetim kulları ibra edilmiş oldu.

İbralardan sonra bilanço ve tahmini bütçe okundu ve oy birliğiyle kabul edildikten sonra dilek ve temennilerde bölümünde kürsüye gelen üye Osman Civan konuşmasında Akyazı’ya içinde Kerestecilerinde bulunacağı bir sanayi sitesi istedi.

İki listenin çıktığı kongrede başkan adayları kürsüye çıkarak birer konuşma yaptılar. Adaylardan biri olan Recep Yılmaz konuşmasında rakibine başarı diledi ve yapacaklarını da anlattı. Daha sonra kürsüye Birol Yılmaz geldi ve üyelere hitaben konuşmasını yaptı. Yılmaz konuşmasında bir dönemdir başkanlık yapıyorum. Federasyonumuzun yönetimine girerek sizlerin haklarını koruyorum ve isteklerinizi Ankara’da dile getiriyorum. İşbaşına gelmeden önce yani geçtiğimiz kongrede sizlere üç söz vermiştim. Tamamını yerine getirdim. Şimdiki hedefim daha iyisi ve daha güzelini yapmak içindir dedi ve Üyelerine bol kazanç ve başarı dileklerini sundu.

Daha sonra İlçe Seçim Kurulunun gözetiminde gerçekleşen seçimde Birol Yılmaz ve arkadaşları 75 oy alarak tekrar yönetim ve denetim kurullarına seçildiler. Diğer aday bu seçimde 31 oy aldı.

Gerçekleşen kongreye Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, Ak Parti İlçe başkanı Mesut Ekrem, CHP İlçe başkanı Mustafa Sağır, Anahtar Parti İlçe başkanı Hasan Tukat, Ziraat Odaları Birliği Sakarya İl Koordinasyon Kurulu başkanı Ali Şener Bayraktar, Daire Müdürleri ve Üyeler katıldı. SESOB’a bağlı Oda başkanlarının bu kongreye katılmaması dikkat çekti.

Bu arada 25 yılını tamamlayan Üyelere Oda başkanı ve Misafirler tarafından plaketle ödüllendirildiler ve kendilerine hem sağlıklı uzun ömür, hem de çalışmalarında başarı dilendi.

