Kuzuluk Orta Mahallede Trafo yenilendi ve bazı yerlerde tel yer altına alındı.

SEDAŞ Akyazı Kuzuluk Orta Mahallede yaptığı çalışmalarla sürekli arıza veren trafoları değiştirdi hem de bazı bölgelerle elektrik tellerini yer altına aldı.

SEDAŞ değiştirdiği trafoların KW lerini yükseltti ve 1000 KW’ye çıkararak arızaların giderilmesini sağladı. Yapılan bu çalışmalar, uzun zamandan beri elektrik hususunda sıkıntı çekmekte olan mahalle sakinlerini sevindirdi.

Yapılan çalışmayla ilgili olarak Kuzuluk Orta Mahallenin çalışkan Muhtarı yaptığı açıklamada, enerji konusunda büyük sıkıntı çekiyorduk, bu çalışmalar sayesinde Allanın izniyle sıkıntılardan kurtulacağız. Ancak, yapılan bu çalışmalar da yeterli değil özellikle bütün Mahallenin tüm elektrik tellerinin yer altına alınması gerekmektedir dedi.