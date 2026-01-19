Başkanların arasında kalmak

​​​​​​​İkisi Belediye başkan yardımcısı Mehmet Öztürk ve Ali Özer, diğerleri CHP İlçe başkanı Mustafa Sağır ve MHP İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu ve CHP yönetim kurulu başkan yardımcısı Eyüp

İkisi Belediye başkan yardımcısı Mehmet Öztürk ve Ali Özer, diğerleri CHP İlçe başkanı Mustafa Sağır ve MHP İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu ve CHP yönetim kurulu başkan yardımcısı Eyüp Yıldıztaş ve Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş’la gazeteci bir araya geldi mi konuşacakları tek konu elbette ki yapılan hizmetler ve siyaset olur.

Bizde öyle yaptık ve önce belediyenin yaptığı hizmetleri başkan yardımcılarından dinledik sonra siyasetçilerden de bir Türkiye ile ilgili olarak fikir teatisi yaptık. Aralarında tek sessiz kalanı kuşkusuz Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş oldu. O da iktidar ve ortağınla muhalefet arasına girmedi ve sessiz kalmayı tercih etti.

Gazeteci olarak ben de hem başkan yardımcılarını hem siyasetçilerimizi dinledim. Başkan yardımcıları ile siyasetçileri kısaca icra makamında olanlarla ana muhalefetin söyledikleri çakışınca ben de bir resim çektirerek aralarından sıyrılabildim.