Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarından Teşekkür geldi

​​​​​​​Kuzuluk Orta Mahallede oturan durumu olmayan, bir yetimi de bulunan bir hanımefendi için 19 Ocak 2024 yılında yapımına başlanan tek katlı bir ev yapımı tamamlandı.

Kuzuluk Orta Mahallede oturan durumu olmayan, bir yetimi de bulunan bir hanımefendi için 19 Ocak 2024 yılında yapımına başlanan tek katlı bir ev yapımı tamamlandı.

Hayır severlerin desteği mahalle de oturmakta olanların elbirliği ile yapılan evin çatı katını örtme, çatı arası izalasyon dış yalıtım minarelli sıva ve boya işinin tamamlandığını, çok yakında da doğal gaz bağlama işleminin yapılacağını belirten Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yapımda ve bugünkü hale gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti ve ihtiyaca göre hizmetimiz hiç aksatılmadan devam ediyor dedi.