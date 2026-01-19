Ağaçlar budansın ve bakımları yapılsın

​​​​​​​Kuzuluk Şose Mahalle de ikamet etmekte olan ve Topçusırtı Mahallesi ile sınırları ayıran dere konumunda bulunan kalyan çayı deresi kenarlarına yıllar önce DSİ tarafından dikilen ağaçların

Büyüyen ağaç ve dallarının esen fırtınalarda hemen yanı başında bulunan Lise, Orta ve İlkokul binaları ile dere kenarına yakın olan evler ve diğer müştemilatları için büyük tehlike arz ettiği fikrinde birleşen ve son fırtınalarda çok sayıda ağaç dallarının kırılıp dereye ve yakın evlerin avlularına düştüğünü, avlu duvarlarını ve tellerini yıktığını belirten Mahalle sakinleri, DSİ’ nin, hiç zaman geçirmeden o zaman fide olarak diktiği ve şimdi kocaman gövdeli duruma gelen ağaçların dallarını kesmesini ve bakımlarının yapılmasını beklediklerini yaptıkları açıklamaya eklediler.