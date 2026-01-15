Kızılay Akyazı Destek gezilerini sürdürüyor

​​​​​​​Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir ile Aile Eczanesi sahibi ve S.A.B.A.H. Derneği başkanı İlhan Durgut’u makamında ve işyerinde ziyaret etti.

Ziyaret ettikleri birer plaketle ödüllendiren Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu, bu ziyaretinde başkanı olduğu Kızılay içinde destek talebinde bulundu.

Özellikle kan vermede her seferinde rekorlara imzasını atmış olan Akyazı İlçemizde, kurum Amiri ve etkili de olan İlçemiz Müftüsü Sayın Kamil Özcan Demir ile sosyal konularda başarılı çalışmaları ile dikkat çeken değerli Aile Eczane sahibi ve S.A.B.A.H Derneği başkanımız İlhan Durgut’u ziyaret edip plaketle ödüllendirdik ve kendilerinden özellikle kan vermede elde ettiğimiz rekorumuzu daha da ileri seviyelere taşımak için kendilerinden destek talebinde bulunduk dedi.

Ziyaret edilen İlçe Müftüsü Özcan ile Eczane sahibi Durgut’ta yapılan ziyaretten memnun kaldıklarını söylediler ve Kızılay’a başarı dileklerini ilettiler.