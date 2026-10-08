Reşadiyespor’dan anlamlı teşekkür

​​​​​​​Yeni kurulmasına rağmen futbol adına önemli işlere ve başarılara imzalarını atan Akyazı Reşadiyespor’lu yöneticiler bu kez de

Yeni kurulmasına rağmen futbol adına önemli işlere ve başarılara imzalarını atan Akyazı Reşadiyespor’lu yöneticiler bu kez de kulüplerine maddi ve manevi konularında yardımcı ve destek olan Avukat Oğuzhan Çolak’ı unutmadı ve düzenlenen sade bir törenle teşekkür mahiyetinde kendisine kulübün özel formasını hediye ettiler.

Düzenlenen törende hediyesini kulüp başkan ve yöneticilerin elinden alan Avukat Oğuzhan Çolak da yaptığı açıklamada “Spora olan sevgim her zaman üstündür. İmkanlarım ölçüsünde Reşadiyespora destek verdim. Bende anlamlı hediyeleri için teşekkür ediyorum” dedi,