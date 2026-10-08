Dünya ve İller Bankası denetledi

Bilindiği gibi Akyazı’da içme suyu borularının döşenmesi nedeniyle Hummalı bir çalışma sürüyor.

Bilindiği gibi Akyazı’da içme suyu borularının döşenmesi nedeniyle Hummalı bir çalışma sürüyor.

Akyazı belediyesinin içme suyu borularının yapımına ilişkin harcanması gereken parayı veren Dünya ve İller Bankası yetkilileri de kalabalık bir şekilde Akyazı’ya sürmekte olan çalışmaları yerinde izlediler ve yetkililerden o çalışmayla ilgili olarak bilgiler aldılar.

Yapılmakta olan alt yapı ve su borusu döşeme çalışmalarına ilişkin bilgileri yapımı üstlenen firma olan İnce Kaya Firması yetkililerinden alan Dünya ve İller Bankası yetkilileri, incelemelerini tamamladıktan sonra Akyazı’dan ayrıldılar.