Akyazı’da ilk akıllı durak hizmete Girdi

​​​​​​​Akyazı Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak, yaz ve kış aylarında daha konforlu bir bekleme alanı sunacak olan teknolojik

Akyazı Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak, yaz ve kış aylarında daha konforlu bir bekleme alanı sunacak olan teknolojik donanımlı ilk Akıllı Durak’ı hizmete aldı.

Akyazı Belediyesi tarafından ilçedeki ilk Akıllı Durak hizmete alındı. Vatandaşlara toplu taşıma araçlarını beklerken daha güvenli, konforlu ve modern bir ortam sunacak olan uygulama, teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor.

Modern donanımlara sahip Akıllı Durak; sıcak ve soğuk hava koşullarında konfor sağlayan klima sistemi, 7/24 güvenlik ve kamera sistemi, ücretsiz Wi-Fi ve telefon şarj noktaları gibi özellikleriyle vatandaşlara daha güvenli ve rahat bir bekleme alanı sunuyor.

Akyazı’da bir ilki daha hayata geçirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Akyazı’mızda vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak ve günlük yaşamlarına doğrudan katkı sağlayacak yenilikçi çalışmaları hayata geçiriyoruz. İlk Akıllı Durağımızı hizmete aldık. Hemşehrilerimizin özellikle yaz ve kış aylarında daha konforlu şartlarda toplu taşıma araçlarını bekleyebilmeleri için modern ve teknolojik bir alan oluşturduk. Önümüzdeki süreçte bu tür uygulamalarımızı ilçemizin farklı noktalarında da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.” dedi.