ÖZDEMİR AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

 

Akyazı halkından Eltaf Özdemir'in Gelini , Sakarya Üniversitesi Öğretim görevlisi Prof. Dr. Ayhan Özdemir'in eşi , Muhammed ve Abdullah Özdemir'in annesi , Kürşat ve Ali Kenan Özdemir'in yengesi , Meryem Özdemir vefat etti.

Merhum Meryem Özdemir’in  cenazesi  Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınan ikindi namazı ve ardından kılınan cenaze namazını müteakip süt fabrikası yanı aile mezarlığında toprağa verildi.

Merhume Meryem Özdemir’e  Cenab-ı Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz. BİZİM AKYAZI

Taziye :Kürşat ÖZDEMİR  05382579154

 

 

