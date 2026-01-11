Akyazı Konuralp İlkokulu Müdür Yardımcısı Muammer ve Zehra Düzcan çiftinin yakışıklı delikanlısı Veteriner Hekim Abdurrahman Düzcan, Akyazı esnaflarından Muhammet ve Hacer Gümüş çiftinin Fen Bilgisi Öğretmeni Beyza Nur

ÖMÜR BOYU MUTLULUĞA İMZA ATTILAR

11 OCAK 2026

Akyazı İlçesinin köklü ailelerinden Düzcan ve Gümüş aileleri evlatlarını baş göz etmenin mutluluğunu yaşadılar.

Akyazı Konuralp İlkokulu Müdür Yardımcısı Muammer ve Zehra Düzcan çiftinin yakışıklı delikanlısı Veteriner Hekim Abdurrahman Düzcan, Akyazı esnaflarından Muhammet ve Hacer Gümüş çiftinin Fen Bilgisi Öğretmeni Beyza Nur Batakköylü düğün salonunda yapılan muhteşem bir düğün töreni ile dünya evine girdiler.

Her iki ailelerin Akyazı ve çevre illerden gelen kalabalık bir davetlinin katıldığı düğünde gelin ve damadın anne ve babaları mutluluklarını paylaşmak üzere gelen davetlileri ile yakından ilgilenerek mükemmel bir ev sahipliğinde bulundular.

Bu düğün uzaklardan gelen ve birbirlerini uzun süre görmeyen akrabaların da hasret gidermelerine vesile oldu.

BİZİM AKYAZI HABER SİTESİ OLARAK Düzcan ve Ailelerini tebrik eder, Abdurrahman ve Beyza Nur çiftine kuracakları yuvalarında sağlıl, Mutluluk ve huzurlu bir hayat geçirmelerini dileriz.