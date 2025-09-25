Ömer Çetin’den kan bağışı çağrısı

​​​​​​​Akyazı Küçük Sanayi Sitesi Koruma, Kollama ve Yaşatma Derneği eski başkanı Ömer Çetin Sarı, kan bağışının öneminden bahsederek, yaşları tutan, sağlığı yerinde olan ve kan vermede sıkıntı yaşamayan vatandaşların kan bağışı yapmalarının

Akyazı Küçük Sanayi Sitesi Koruma, Kollama ve Yaşatma Derneği eski başkanı Ömer Çetin Sarı, kan bağışının öneminden bahsederek, yaşları tutan, sağlığı yerinde olan ve kan vermede sıkıntı yaşamayan vatandaşların kan bağışı yapmalarının hem kendi sağlıkları bakımından hem de bağışladıkları kanla kurtaracakları hayatları dikkate alarak bağış yapmalarını istiyor ve bekliyorum dedi.

Kan bağışı toplayan ekibin her hafta Çarşamba ve Cuma günleri Akyazı’ya geldiğini hatırlatan Ömer Çetin Sarı, Gazi Süleyman Paşa Camii önüne gelen kan bağış ekibine bağışlanacak olan kanların insan hayatını kurtarma açısından çok önemli olduğuna dikkat çekerek sağlıklı, sağlık ve yaş bakımından da müsait durumda olanların kan bağışı yapmaları çok çok önemlidir dedi ve Akyazılıları bağış yapmaya davet etti.

Kan bağışı yapma noktasında Akyazı’nın ve Akyazılıların bağış yaptıkları ünite sayısı bakımından rekor sayılabilecek noktalarda olduğunun altını çizen Sarı, bugün vatandaşlık görevimizden birini daha yerine getirmek nasip oldu. Sağlığım izin verdikçe kan bağışı yapmaya devam edeceğim dedi ve bir kez daha bütün vatandaşlarımızı bağış yapmaya davet ediyorum açıklaması yaptı.