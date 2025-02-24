OKULLAR 24 ŞUBAT PAZARTESİ (YARIN) TATİL

Geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı nedeniyle Valilik kararı ile tatil edilen ilk ve orta dereceli okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle Akyazı Kaymakamlığı kararı ile 24 Şubat Pazartesi günü 1 günlük tatil edildi. Konu ile ilgili Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün açıklaması şöyle:
TAŞIMA MERKEZİ OKULARIN DİKKATİNE
24/02/2025 Pazartesi günü Taşıma Merkezi Okullara, Aşağıda belirtilen Taşıma Hatlarından gelen Temel Eğitim, Ortaöğretim ve Özel Eğitim Öğrencilerinin Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kaymakamlık tarafından 1 Gün tatil edilmesine karar verilmiştir..
1 – HANYATAK MAHALLESİ
2- BOZTEPE MAHALLESİ
3 – TAŞAĞIL KAYABAŞI MAHALLESİ
4- TAŞYATAK MAHALLESİ
5 – GÜVENÇLER MAHALLESİ
6 – BALLIKAYA MAHALLESİ
7 – YONGALIK MAHALLESİ
8 – BELDİBİ TEPE MAHHALE VE YONGALIK CİVEK MAHALLESİ
9 – MANSURLAR DURMUŞLAR MAHALLESİ
10- YENİKÖY VE GÜZLEK MAHALLESİ
11- BELDİBİ MAHALLESİ
12- REŞADİYE MAHALLESİ
13- DOKURCUN MAHALLESİ KÖYLERİNİN HEPSİ
14-ŞEREFİYE MAHALESİ
15-MADENLER MAHALLESİ
16-DEDELER MAHALLESİ
17-YÖRÜKYERİ MAHALLESİ