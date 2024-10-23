OHH NİHAYET!. KARACASU’DA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Akyazı’nın trafiğini rahatlatacak ve yeni bir cadde oluşturacak olan Karacasu Deresi Çevre Düzenleme Projesi’nde nihayet çalışmalara başlandı.

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Akyazı’nın trafiğini rahatlatacak ve yeni bir cadde oluşturacak olan Karacasu Deresi Çevre Düzenleme Projesi’nde nihayet çalışmalara başlandı.

Yıllardan beri bu yolu kullanan sürücüler bilhassa geceleri kanal çevresindeki çukurlar nedeniyle şarampole düşmemek için akla karayı seçerken bu güne kadar bir kaza yaşanmaması da bir mucize gibiydi.

Ağır vasıtaların yolu kullanması nedeniyle sık sık köstebek yuvasına dönmesi ve bakımının yapılmaması araç sahiplerinin araçlarını tamir ettirmek için ödediği faturaların bir hayli kabarık olmasına neden olmuştu. Geç kalınmış ta olsa Karacasu deresi çevresindeki yolun yapılmasına başlanması bu yolu kullanan sürücülere OHHH nihayet dedirtti.

Akyazı Karacasu Deresi’nin çevresi Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Akyazı Belediyesi tarafından güzelleştirilecek. Kazı ve dolgu çalışmalarının ardından yolun asfaltlanarak ilçeye yeni bir cadde kazandırılacağını ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz gibi bisiklet ve yaya yolları, çevre düzenlemeleri ve asfalt çalışmaları ile Karacasu Deremizin çevresini ilçemize yakışır bir hale getireceğiz” dedi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Soykan, “ Büyükşehir Belediyemiz bu projede bizlere büyük bir destek veriyor. Akyazı’mız için attığımız her adımda yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’a, ilçe trafiğimizi rahatlatacak olan ve Akyazı’mıza çok yakışacak olan bu projemizdeki desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize ve ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Proje süresince trafikte yaşanabilecek aksaklıklara da değinen Başkan Soykan, “ Kazı ve dolgu çalışmalarından dolayı belirli dönemlerde trafikte aksamalar yaşanabilir. Vatandaşlarımıza şimdiden gösterecekleri sabır ve anlayış için teşekkür ediyorum. Her şey daha güzel bir Akyazı için” diye konuştu.