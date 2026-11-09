Naim Yolcu Standı Gezdi

​​​​​​​Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçesi kurucu ve eski İlçe başkanı, şu anda Partisinin Genel Merkezinde MKYK üyesi olarak görev

Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçesi kurucu ve eski İlçe başkanı, şu anda Partisinin Genel Merkezinde MKYK üyesi olarak görev yapmakta olan Naim Yolcu, partisinin Adapazarı İlçe başkanlığı tarafından açılan üye kayıt standını gezdi ve İlçe başkanı Murat Akosman’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Yapılan çalışmaları yerinde izlemek için bugün buraya geldim diyen MKYK Üyesi Naim Yolcu, Partimizin her kademesinde olduğu gibi Adapazarı İlçe teşkilatımızda da hummalı bir çalışmanın olduğunu görmekten büyük memnuniyet duydum. Bugün burada Partimizin cengaverleri üye kayıt işlemleri ile ilgileniyorlar. Her geçen gün Partimizin daha da büyüdüğünü görmekten büyük memnuniyet duyuyorum ve buradaki arkadaşlarımı özverili çalışmaları için tebrik ediyorum açıklaması yaptı.