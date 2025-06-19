Muhtar bahçeye daldı

Hendek Yayalar Mahalle Muhtarı Tuna Kızar kullandığı otomobiliyle Akyazı’da kaza yaptı.
Muhtar Tuna Kızar Akyazı’da Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi üzerinde seyrederken kullandığı otomobilinde direksiyon hakimiyetini kaybedince bir işletmenin bahçesine çitleri aşarak girdi ve son anda otomobilini bahçe içindeki eve çarpmadan durdurabildi.
Haber verilmesi üzerine kaza mahalline 112 sağlık, İtfaiye ve Polis ekipleri geldi. Meydana gelen kazada kimsenin burnunun kanamaması kazayı görenleri sevindirdi.