Motosiklet üzerinde gezmeyi seviyor

​​​​​​​Akyazı Konuralp Mahallesinde ikamet etmekte olan Ömer Kar isimli vatandaşın motosikletiyle köpeğini gezdirmesi Akyazılıların ilgisini çekiyor.

Akyazı Konuralp Mahallesinde ikamet etmekte olan Ömer Kar isimli vatandaşın motosikletiyle köpeğini gezdirmesi Akyazılıların ilgisini çekiyor.

Ömer Kar, bakmakta olduğu köpeğinin çok akıllı, her söyleneni anlayan ve de motosiklet üzerinde gezmeyi çok seven bir köpek olduğunu söyledi ve ben ne zaman motosikletimle dışarı çıkmak istesem, o benden önce motosiklete binip beni bekliyor ve benimle o da çarşıya geliyor. Köpeğimi motosiklete binip gezdiğini görenler de meraklı gözlerle bizi izliyor. Köpeğimde gösterilen bu ilgiden çok memnun olduğunu yaptığı özel hareketleri ile gösteriyor diyor.