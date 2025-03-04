Mobil muayene istasyonu

​​​​​​​Akyazı Şoför Odası yaptığı girişimler sonucunda traktörlerin fenni muayenelerini yapabilmeleri için Akyazı’ya mobil muayene aracı getirterek traktör sahiplerine kolaylık sağladı.

Akyazı Şoför Odası yaptığı girişimler sonucunda traktörlerin fenni muayenelerini yapabilmeleri için Akyazı’ya mobil muayene aracı getirterek traktör sahiplerine kolaylık sağladı.

Mobil muayene aracının Akyazı’ya gelmesiyle çok sayıda çiftçi traktörlerinin fenni muayenelerini kolaylıkla yapmaları traktör sahiplerini sevindirdi.

Muayenelerimizi kolaylıkla yaptık diye çiftçiler Şoförler Odamızdan mobil muayene ekibine teşekkür ederiz demeyi de ihmal etmediler.

Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir’de traktör sahibi çiftçilerimize güzel bir hizmet verdiğimize inanıyorum. Şoför esnafımıza hizmet etmek ve hizmeti ayağına getirmek bizim asli görevlerimiz arasındadır dedi ve bu tür hizmetlerin devam edeceğini açıklamasına ekledi.