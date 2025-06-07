Mevkidaşlarını ziyaret ettiler

Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, Arifiye İlçe Tarım Müdürü Murat Dilek, Hendek İlçe Tarım Müdürü Erhan Sunman ve Sapanca İlçe Tarım Müdürü Süleyman Kabakçı göreve yeni

Erenler İlçe Tarım Müdürlüğüne atanan Gülçin Tunç’un misafirleri mevkidaşları oldu.

Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, Arifiye İlçe Tarım Müdürü Murat Dilek, Hendek İlçe Tarım Müdürü Erhan Sunman ve Sapanca İlçe Tarım Müdürü Süleyman Kabakçı göreve yeni atanan Erenler İlçe Tarım Müdürü Gülçin Tunç’a “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundular.

Ziyareti gerçekleştiren İlçe Tarım Müdürleri, Tunç’un yakın ilgisinden ve misafirperverliğinden büyük memnuniyet duyduklarını söyleyerek kendisine teşekkür ettiler ve başarı dileklerinde bulundular.

Erenler İlçe Tarım Müdürü Gülçin Tunç’ta mevkidaşlarını ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi ve bundan böyle sık sık bir araya geleceklerini ve bu bir araya gelişlerde sürekli olarak Sakarya tarımını konuşacaklarını sözlerine ekledi.