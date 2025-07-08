Mevkidaş ziyareti

​​​​​​​Arifiye İlçe Tarım Müdürü Murat Dilek Akyazı’ya gelerek mevkidaşı Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan’ı makamında ziyaret etti.

Arifiye İlçe Tarım Müdürü Murat Dilek Akyazı’ya gelerek mevkidaşı Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan’ı makamında ziyaret etti.

Her iki Müdür, bu görüşmede temsil ettikleri makamla ilgili fikir alışverişinde bulundu ve özellikle de çiftçilerin kabusu haline dönüşen kahverengi kokarcayla başta olmak üzere Genel Tarım Sayımı konusunda yaptıkları ve yapmak istedikleri hususlarda görüş alışverişi yaptı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan her iki İlçe Tarım Müdürü Meydan ve Dilek, yararlı bir görüşme olduğunun altını çizdiler ve bu tür ziyaretlerin karşılıklı olarak zaman geçirmeden tekrarlanacağını belirttiler.