Akyazı Magazin
Giriş Tarihi : 02-06-2025 00:45

MEDET VE YAZAR AİLELERİNİN MUTLU GECESİ

​​​​​​​Akyazı’nın Beldibi halkından Medet Ailesinden Hüseyin Gülşen Medet’in güzel kızları  Beyzanur Medet  ile Adapazarı halkından  Selahattin Muhsine Yazar çiftinin

MEDET VE YAZAR AİLELERİNİN MUTLU GECESİ

Akyazı’nın Beldibi halkından Medet Ailesinden Hüseyin Gülşen Medet’in güzel kızları  Beyzanur Medet  ile Adapazarı halkından  Selahattin Muhsine Yazar çiftinin yakışıklı delikanlısı ile Enes Yazar  Sakarya Erenler  düğün salonunda  yapılan düğünle hayatlarını birleştirdiler.

Akyazı ve Adapazarı’ndan gelen katılan  kalabalık bir davetli önünde yapılan düğünde alkışlar arasında salona giren genç çiftler  Beyzanur ve Enes ilk danslarını yaptıktan sonda takı merasimine geçildi.

Takı merasiminin ardından tekrar salona gelen genç çiftler mutluluklarını paylaşmak üzere düğüne gelen gençlerle birlikte oynadıkları mahalli oyunlarla gecenin tadını çıkardılar.

Davetli sayısı çok salon da küçük olunca bir çok seyirci düğünü ayakta geçirmek zorunda kaldı.

Medet ve Yazar ailelerinin mutluluklarını paylaşıyor, genç çiftlere kuracakları yeni yuvalarında sağlıklı mutlu uzun bir ömür diliyoruz. BİZİM AKYAZI

 

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