MEDET VE YAZAR AİLELERİNİN MUTLU GECESİ

​​​​​​​Akyazı’nın Beldibi halkından Medet Ailesinden Hüseyin Gülşen Medet’in güzel kızları Beyzanur Medet ile Adapazarı halkından Selahattin Muhsine Yazar çiftinin

Akyazı’nın Beldibi halkından Medet Ailesinden Hüseyin Gülşen Medet’in güzel kızları Beyzanur Medet ile Adapazarı halkından Selahattin Muhsine Yazar çiftinin yakışıklı delikanlısı ile Enes Yazar Sakarya Erenler düğün salonunda yapılan düğünle hayatlarını birleştirdiler.

Akyazı ve Adapazarı’ndan gelen katılan kalabalık bir davetli önünde yapılan düğünde alkışlar arasında salona giren genç çiftler Beyzanur ve Enes ilk danslarını yaptıktan sonda takı merasimine geçildi.

Takı merasiminin ardından tekrar salona gelen genç çiftler mutluluklarını paylaşmak üzere düğüne gelen gençlerle birlikte oynadıkları mahalli oyunlarla gecenin tadını çıkardılar.

Davetli sayısı çok salon da küçük olunca bir çok seyirci düğünü ayakta geçirmek zorunda kaldı.

Medet ve Yazar ailelerinin mutluluklarını paylaşıyor, genç çiftlere kuracakları yeni yuvalarında sağlıklı mutlu uzun bir ömür diliyoruz. BİZİM AKYAZI