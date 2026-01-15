Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Durmuş SSK ve Bağ-Kur eşitliği acilen düzenlenmelidir

​​​​​​​Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş, 7200 prim gün sayısının SSK ve BAĞ-KUR eşitsizliği hiç zaman

Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş, 7200 prim gün sayısının SSK ve BAĞ-KUR eşitsizliği hiç zaman geçirilmeden acil olarak düzenlenmeli ve eşitlik sağlanmalıdır dedi.

Madeni Sanatkarlar Odası olarak bizim için önemli bu konuyu gündeme taşımak ve gündemde tutmak asli görevlerimiz arasındadır diyen Başkan Durmuş, bu düzenlemeyi yapacak olanların dikkatine bu konuyu bir kez daha sunmak istiyor ve de sonuç bekliyoruz açıklaması yaptı ve bu is teklerini sosyal medya hesabından duyurdu.