CHP’LİLERDEN 10 OCAK ZİYARETİ

10 Ocak Gazeteciler günü münasebetiyle CHP Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır, 2.başkanı Erdal Özsar ve yönetim kurulu üyesi Eyüp Yıldırım çiçekleri ile birlikte sitemiz Ofisine gelerek bize başarı dileğinde bulundular ve günümüzü kutladılar.

CHP Akyazı olarak sürekli çalıştıkları söyleyen İlçe başkanı Mustafa Sağır, iyi bir yolda olduklarını söyledi ve yapılacak olan bir seçimde Türkiye’nin ve dolayısıyla Akyazı’nın kaderinin değişeceğini söyledi.

Sitemiz adına konuşan temsilcimiz Salim Özyılmaz ve Kenan Certel de yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler, ziyaret için teşekkür ettiler ve başarı dileğinde bulundular.