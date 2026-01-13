Günümüzü kutlayanlara teşekkürler

​​​​​​​Bilindiği gibi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü münasebetiyle Ofisimize yapılan ziyaretlere teşekkür ederiz.

Siyasiler içinde ilk ziyareti gerçekleştiren siyasi partimiz Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oldu.

Başkan Soyhan Sofuoğlu ve MHP’li ve eski Akyazı ve Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Ergün Öztürk ile birlikte ofisimize gelerek günümüzü kutladılar ve gazetecilere başarı dileklerini sundular.

İkinci ziyareti DEVA Partisi İlçe başkanı Erkan Çoruhlu ile DEVA Partisinin Kadın Kolları başkanı Eczacı Merve Aslan yaptı. Onlar da günümüzü kutladılar ve başarı dileklerini sundular.

Bir diğer ziyareti ise İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Şeyda Tok ve İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Ebe-Hemşire Birgül Köse ile birlikte ofisimizi ziyaret edip onlar da başarı dileğinde bulundular.

Gazeteciler Salim Özyılmaz ve Kenan Certel de yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve o ziyaret için kendilerine teşekkür ettiler.