AKYAZI CAMİLERİNDE MİRAC KANDİLİ COŞKUSU

İslam Aleminin en kutsal gecelerinden biri olan Mirac Kandili tüm yurdumuzda olduğu gibi Akyazı Camilerinde de coşku ile kutlandı.

İlçedeki her camide hazırlanan program gecenin faziletlerinden yararlanmak üzere camileri dolduran vatandaşlar okunan Kuran-Kerim tilavetleri ve ilahileri huşu içinde takip ettiler. Din görevlileri tarafından yapılan vaizlerde Yükseliş anlamına gelen Mirac olayı detaylı bir şekilde anlatıldı. 5 vakit namazın Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Allah Katına yaptığı bu yolculuk sırasında farz kılındığı, bu gecede nasıl ibadet edileceği anlatıldı. Gecenin sonunda yapılan dualarla Allah’tan günahların bağışlanması istendi.

Gazi Süleyman paşa Camii, Baraka Camii, Kubbeli Yeni Cami başta olmak üzere diğer camilerimizde cami çıkışlarında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.