Kar kış çalışmalar devam ediyor

Akyazı Kuzuluk Orta Mahallede SEDAŞ’ın elektrik tellerinin yer altına alma çalışması aralıksız sürüyor.

Her olumsuz hava şartlarında kesinti yaşamakta olan Orta Mahallenin elektrik tellerinin yer altına alınıyor olması hem Mahalle sakinlerini, hem de Muhtar Murat Çakmakçı’yı sevindirdi.

Bu yapılmakta olan çalışma Mahallemiz için elzemdi. Çünkü hem biz hem de mahallemiz kadınları arızalar nedeniyle sürekli kesilen elektriklerden çok şikayetçiydiler diyen Muhtar Çakmakçı, Kar kış demeden çalışıyoruz ve Muhtarlık olarak yapılan çalışmalara her türlü desteği sağlıyoruz açıklaması yaptı.