KUZULUK’TA  ŞEHİT JN.ASB. ÇVS. MEHMET FATİH ÇANGIR  ANISINA HATIRA ORMANI

​​​​​​​Akyazı Orman İşletmesi 21 Mart orman Haftası kutlamaları çerçevesinde bundan bir süre önce Ordu’da yol emniyetini sağladıkları sırada bir motosikletin çarpması sonucu şehit olan

Akyazı Orman İşletmesi 21 Mart orman Haftası kutlamaları çerçevesinde bundan bir süre önce Ordu’da yol emniyetini sağladıkları sırada bir motorsikletin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır anısına Kuzuluk’ta bir hatıra ormanı oluşturuldu.

Fidan dikimi nedeniyle düzenlenen törende bilgi veren Akyazı Orman İşletme Müdürü Onur Gürkan şehidimiz Mehmet Fatih Çangır bundan böyle anısına oluşturduğumuz ve adını verdiğimiz hatıra ormanında yaşamaya devam edecek dedi.

Daha sonra söz alan şehit babası eski Adana Orman Bölge Müdürü Turgut Çangır şunları söyledi.

“Şu anda duygu doluyuz . Şehit evladımızın adının yaşatılması adına oluşturulan bu hatıra ormanı ile evladımızın adı uzun yıllar bu fidanlarla birlikte yaşamaya devam edecek. Bir mensubu olduğum Orman teşkilatımız, İlçe Kaymakamımız Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkanımız Bilal Soykan ve emeği geçen her kese teşekkür ediyorum” dedi.

Törende daha sonra İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir dua yaptırdı ve şehidimizin ruhuna bağışlandı.

Daha sonra da topluca fidan dikim alanına geçildi. Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Belediye başkanı Bilal Soykan, Şehit Babası Turgut Çangır ve diğer davetliler fidan dikerek fidanların can sularını verdiler.