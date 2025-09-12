Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Çakmakçı’dan Yardımseverlere Teşekkür Geldi

​​​​​​​Bir taraftan su ve elektrik kesintileri, bir taraftan doğalgaz kesintisi ile son günlerde bir hayli bunalan Akyazı Kuzuluk Orta Mahallenin acar ve gözü pek Muhtarı Murat Çakmakçı’dan hayırsever ve yardımsever vatandaşlara teşekkür geldi.

Sosyal Medya hesabından yaptığı paylaşımda Ora Mahalle Muhtarı Çakmakçı şunları yazdı “ Her yıl olduğu gibi bu yılki eğitim ve öğretim yılının başında Mahallemiz ve Civarında yaşamlarını sürdürmekte olan 39 yetim, yoksul ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimize okul kıyafetleri, istedikleri okul çantaları ve ayakkabılar alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtımı sağlanmıştır. O çocuklarımızın sevinçleri ve dualarının her şeye bedel olduğunu söylemeliyim. Bize bu konuda maddi destek sağlayan vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyor ve teşekkür ediyorum.”