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  • ADIM ADIM EL ELE SAĞLIKLI HUZURLU GÜVENLİ ALTINDERE” PROJESİNE BAŞKAN SOYKAN’DAN DESTEK
Akyazı Spor
Giriş Tarihi : 10-07-2026 18:13

ADIM ADIM EL ELE SAĞLIKLI HUZURLU GÜVENLİ ALTINDERE” PROJESİNE BAŞKAN SOYKAN’DAN DESTEK

​​​​​​​Akyazı Çınarlık Spor kulübü tarafından hazırlanan adım adım el ele sağlıklı huzurlu güvenli Altındere projesi

ADIM ADIM EL ELE SAĞLIKLI HUZURLU GÜVENLİ ALTINDERE” PROJESİNE BAŞKAN SOYKAN’DAN DESTEK

Akyazı Çınarlık Spor kulübü tarafından hazırlanan adım adım el ele sağlıklı huzurlu güvenli Altındere projesi tanıtım faaliyetleri kapsamında Akyazı Belediye başkanı  Bilal Soykan‘destek sözü.

Proje ekibi Koordinatörü İsmet Koç, Akyazı Çınarlık Spor kulübü yönetimi kurulu üyesi Fikret Kır proje hazırlama ekibi üyeleri Ali balcı ve İsmail Kalyoncu ile birlikte Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı makamında ziyaret ederek projelerini tanıttılar ve destek istediler.

Başkan Soykan’dan destek sözü alan ekip  Belediye başkanımız Sayın Bilal Soykan‘a  bizlere yakın ilgi gösterdiği ve projemize destek verdiği için teşekkür ettik diyen proje ekibi  Çınarlık Spor Kulübümüz  tarafından yürütülen Adım Adım El Ele Sağlıklı Huzurlu Güvenli Altındere Projesinin diğer spor kulüplerine örnek olması temennisinde bulundular.

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