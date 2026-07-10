ADIM ADIM EL ELE SAĞLIKLI HUZURLU GÜVENLİ ALTINDERE” PROJESİNE BAŞKAN SOYKAN’DAN DESTEK

​​​​​​​Akyazı Çınarlık Spor kulübü tarafından hazırlanan adım adım el ele sağlıklı huzurlu güvenli Altındere projesi

Akyazı Çınarlık Spor kulübü tarafından hazırlanan adım adım el ele sağlıklı huzurlu güvenli Altındere projesi tanıtım faaliyetleri kapsamında Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan‘destek sözü.

Proje ekibi Koordinatörü İsmet Koç, Akyazı Çınarlık Spor kulübü yönetimi kurulu üyesi Fikret Kır proje hazırlama ekibi üyeleri Ali balcı ve İsmail Kalyoncu ile birlikte Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı makamında ziyaret ederek projelerini tanıttılar ve destek istediler.

Başkan Soykan’dan destek sözü alan ekip Belediye başkanımız Sayın Bilal Soykan‘a bizlere yakın ilgi gösterdiği ve projemize destek verdiği için teşekkür ettik diyen proje ekibi Çınarlık Spor Kulübümüz tarafından yürütülen Adım Adım El Ele Sağlıklı Huzurlu Güvenli Altındere Projesinin diğer spor kulüplerine örnek olması temennisinde bulundular.