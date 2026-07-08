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KIZILAY ŞUBE BAŞKANI BİRİNCİOĞLU’NDAN YENİ BAŞSAVCI’YA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Akyazı Güncel 30 OKUNMA

KIZILAY ŞUBE BAŞKANI BİRİNCİOĞLU’NDAN YENİ BAŞSAVCI’YA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) Adli ve İdari Yargı 2026 yılı Ana Kararnamesi ile Ankara'ya atanan Hüseyin Aşık’tan boşalan Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığına

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) Adli ve İdari Yargı 2026 yılı Ana Kararnamesi ile Ankara'ya atanan Hüseyin Aşık’tan boşalan Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığına Marmara Ereğlisi Cumhuriyet Savcısı Enes Gültekin atanarak göreve başladı. Akyazı’nın yeni Cumhuriyet Başsavcısına ziyaretler sürüyor. Geçtiğimiz gün Akyazı Kızılay Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu Başsavcı Gültekini makamında ziyaret ederek Akyazı’ya hoşgeldiniz dedi ve başarı dileklerini iletti. Başsavcı Enes Gültekin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Birincioğlu’na teşekkür etti.