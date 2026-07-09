Bosna’lı Sporcular Başkan Soykan’ı ziyaret etti

​​​​​​​Akyazı Balkan Göçmenleri Derneği ile Akyazı Futbol Akademisi'nin ortaklaşa düzenlediği Genç Umutlar Futbol Turnuvası için Akyazı’ya gelen Bosna'dan iki takım Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı makamında ziyaret ettiler.

Akyazı Balkan Göçmenleri Derneği ile Akyazı Futbol Akademisi'nin ortaklaşa düzenlediği Genç Umutlar Futbol Turnuvası için Akyazı’ya gelen Bosna'dan iki takım Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı makamında ziyaret ettiler.

Akyazı belediyesi Turnuvaya önemli katkılar sunduğu 9 Temmuz Perşembe günü saat 16.00'da başlayan 2014 ve 2015 doğumlu sporcuların yarı saha maçlarında Akyazı Akademi, Hendek Gücü, Harmanlık, Aslan FK, Sakarya 1921 FK ile Bosna Hersek'ten SASK Napredak ve Mlade Nade takımları mücadele ediyor.,

Akyazı belediye başkanı Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada ‘’Bosna Hersek’ten ilçemize gelen kıymetli sporcu evlatlarımızı belediyemizde misafir etmekten büyük mutluluk duyduk. Sporun; dostluğu, kardeşliği ve kültürleri buluşturan en güçlü köprülerden biri olduğuna inanıyoruz. Kardeş coğrafyalardan gelen gençlerimizin ilçemizde güzel hatıralar biriktirmelerini temenni ediyor, kendilerine başarılarla dolu bir spor hayatı diliyorum’’ ifadelerini kulandı.