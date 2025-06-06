KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

​​​​​​​Tüm İslam alemi bugün Kurban Bayramını kutluyor. Müslümanlar bayram namazlarını icra etmek üzere camileri doldurdu. Bayram namazı öncesi din görevlileri tarafından Kurban ibadetinin anlam ve önemi anlatıldı.

Tüm İslam alemi bugün Kurban Bayramını kutluyor. Müslümanlar bayram namazlarını icra etmek üzere camileri doldurdu. Bayram namazı öncesi din görevlileri tarafından Kurban ibadetinin anlam ve önemi anlatıldı.

Tekbirlerle kılınan namazın ardından kimi camilerde cami içinde kimi camilerimizde ise cami bahçesinde cemaat birbirleri ile bayramlaştı.

Kaymakam Mustafa İkbal Eşki ve Belediye Başkanı Bilal Soykan bayram namazını Gazisüleymanpaşa camiinde kıldı.

Her bayram namazı sonrası duymaya alışık olduğumuz silah seslerini bu bayram çok az duyduk.

Bayram namazının ardından kurban kesim yerleri de oldukça kalabalıktı. Vatandaşlar Kurbanının kesilmesi için sırasını beklerken hem bayramlaştı ve hem de birbirleri ile sohbet etme imkanı buldu.