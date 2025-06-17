KÜÇÜCEK’TE GÖZ KAMAŞTIRAN SERGİ

​​​​​​​Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 2024-2025 öğretim yılında açmış olduğu kurslarda üretilen el emeği göz nuru işlerinin sergilerini açmaya devam ediyor.

Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 2024-2025 öğretim yılında açmış olduğu kurslarda üretilen el emeği göz nuru işlerinin sergilerini açmaya devam ediyor.

Merkez sergisinden sonra mahallelerde açılan kursların sergileri birer gün ara ile açılmaya devam ediyor.

Hafta sonu Küçücek mahallesi ve Bıçkıdere mahallerinde açılan kursların sergisi Küçücek Orta okulu salonunda halkın görüşüne sunuldu.

Okulun 5 salonunda elişlerinin sınıflandırılarak sunulduğu el işleri mükemmeldi ve her kes tarafından beğenildi.

Serginin açılışı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Öztürk , Milli Eğitim Şube Müdürleri, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Salih Akyüz, Okul Müdürleri ve Kurs öğretmenleri tarafından yapıldı.

Öğretmenliklerini Küçücek kursu öğretmeni Semra Berberoğlu, Bıçkıdere Mahallesi Kurs öğretmenin Büşra Aydın’ın yaptığı karma sergiyi gezen davetliler sergilenen eserleri çok beğendiklerini ve tam not verdiklerini söylediler.

Serginin gezilmesinin ardından Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Salih Akyüz her iki kurs öğretmenine birer teşekkür çiçeği taktim etti.

Davetlilere küçük şişe sergi hatırası kolonya ikramında bulunuldu.