Kızılelma Millet Bahçesi İnşaatı Sürüyor

​​​​​​​Akyazı için önemli bir yatırım ve Akyazılıların nefes alabileceği bir alan olması beklenen MİLLET bahçesi (KIZILELMA) inşaatı bütün hızıyla sürüyor.

D-140 Karayolunun hem kenarında ve Akyazı Devlet Hastanesi karşısında 850 M2 si kapalı alan olmak üzere 70 dönüm arazi üzerinde yapılacak olan ve inşaatına başlanan Kızılelma Millet bahçesi tamamlandığında Akyazılılar başta olmak üzere oraya gidecek olan insanlar için güzel bir dinlenme alanı olacak ve nefes alabilecekler.

İnşaat tamamlandığında içinde Kütüphane, çocuklar iç in oyun alanlı millet kıraathanesi, spor alanlı, yürüyüş ve bisiklet yolları, çeşitli etkinlikler için alanlar, kay kay pisti, amfi tiyatro, kır düğün alanı, cami, piknik alanları ve Milli Savunma Sanayi araçlarının da sergileneceği alanlar olacak. İnşaatta kazı ve dolgu işlemlerinden sonra şimdi de içindeki binaların yapılma aşamasına geçildi.

Belediye başkanı Bilal Soykan, hemşehrilerimiz için yaptığımız bu değerli çalışma gece gündüz demeden devam ediyor. En Kısa zamanda tamamlayıp hizmete sokacağız açıklaması yaptı.