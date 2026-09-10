İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HASAN CAN VELİLERİ DİNLEDİ

​​​​​​​Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, uyum haftası etkinliği kapsamında Cumhuriyet Anaokulunu, Nevruz Banoğlu İlkokulunu ziyaret etti ve okula yeni başlayan öğrenciler ile Velileriyle bir araya

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, uyum haftası etkinliği kapsamında Cumhuriyet Anaokulunu, Nevruz Banoğlu İlkokulunu ziyaret etti ve okula yeni başlayan öğrenciler ile Velileriyle bir araya geldi ve özellikle de Velilerin isteklerini can kulağı ile dinledi.

Gerçekleşen buluşmada Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, Velilerden çocukların uyum konularında Öğretmenlere yardımcı olmalarını istedi ve Türkiye 100 yılı Maarif Modeli ve okul öncesi eğitim hususları ile çocuğumla okula ilk adım konularında Velilere bilgiler verdi.