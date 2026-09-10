AKYAZI KIZILAY’IN YENİ BAŞKANI SEDAT MARTİN

​​​​​​​Yaklaşık 8 yıldan beri Akyazı Kızılay başkanlığı yaparak büyük başarılara imza atan ve bu başarılarının soncunda Akyazı Kızılay’ı temsilcilikten Şube

Yaklaşık 8 yıldan beri Akyazı Kızılay başkanlığı yaparak büyük başarılara imza atan ve bu başarılarının soncunda Akyazı Kızılay’ı temsilcilikten Şube olmasını sağlayan Mustafa Birincioğlu geçtiğimiz günlerde Akyazı Kızılay Şube Başkanlığından istifa ettiğini sosyal medyadan yaptığı veda mesajı ile kamu oyuna duyurmuştu.

Kızılay yönetim kurulu bugün il Başkanı Cevdet Koç’un da katıldığı toplantıda ilk olarak aldığı kararla 1. Yedek üye Emrullah Kut’u yönetim Kuruluna dahil etti.

Yönetim Kurulunun tamamlanmasının ardından yapılan seçimde tek aday Sedat Martin oy birliği ile Akyazı Kızılay Şubesinin yeni başkanı oldu.

Yönetim Kurulu kararı ile Kızılay Akyazı Şube Başkanlığına seçilen Sedat Martin yönetim kurulu arkadaşlarına teşekkür ederek bu güne kadar büyük başarılara imza atan Şubemizi bu noktalara kadar getiren ve istifa eden Mustafa Birincioğlu’na verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek bu hizmetleri el birliği ile kaldığı yerden artarak devam ettireceklerini söyledi.

Kızılay İl Başkanı Cevdet Koç ta yeni Başkan Sedat Martini tebrik ederek İl olarak başarı dileklerini iletti.

Kızılay Akyazı Şube Yönetimi ise şu şekilde belirlendi.

Sedat Martin BAŞKAN

Kemal Kaliç: 1. BAŞKAN YARDIMCISI

İsmail Berberoğlu: 2. BAŞKAN YARDIMCISI

Mustafa Saka : SAYMAN

Hatice Şahin Taşkın: ÜYE

Nurgül İskender: ÜYE

Kenan Certel: DENETÇİ