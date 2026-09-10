DAHA DÜN ANNEMİZİN KOLLARINDA YAŞARKEN ŞİMDİ OKULLU OLDUK

​​​​​​​2026-2027 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala, bu yıl ilk kez okula gidecekler için okullarda başlatılan uyum süreci başladı.

2026-2027 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala, bu yıl ilk kez okula gidecekler için okullarda başlatılan uyum süreci başladı.

Velileri ile birlikte okullarına gelen minikler, kendilerini bekleyen Öğretmenleri tarafından onları getiren velilerinden alınarak sınıflara götürüldü ve böylece onların hem okul hayatı, hem de uyum süreçleri başlamış oldu.

Öğretmenleri ve yeni yeni sınıf arkadaşları ile tanışan minik öğrenciler, bu tanışmalardan sonra yeni yeni arkadaşlarda tanışarak hayata geçiş yapmış oldular.

Okula geldikleri ilk andan itibaren sınıflarında öğretmenlerini can kulağı ile dinleyen yeni öğrenciler, fırsat buldukça da okul bahçelerinde tanıştıkları yeni arkadaşları ile birlikte çeşitli oyunlar oynayarak günlerini tamamlamaya çalışıyorlar.

Zira 2026-2027 eğitim yılı 14 Eylül’de başlayacak. Eğitim yılının başlaması nedeniyle hem okullarında hem de Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek ve böylece eğitim yılı da başlamış olacak ve küçük öğrencilerde abi ve ablaları ile birlikte uyum süreçlerini tamamlayıp tam olarak okullu olacaklar.

Bu yıl pahalı

Gerek kılık ve kıyafet alımları, gerekse dağıtılan kitap ve defterlerin dışında yine kitap ve defter başta olmak üzere diğer alış verişleri karşılamaya hazırlanan Veliler de bu eğitim yılını nasıl geçirecekleri konusunu da kara kara düşünüyorlar.

Güvenlik, Kantinler ve Hijyen konuları

Okul kantinleri de yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte hareketlilik kazanacak ve özellikle de parası olan öğrenciler ders aralarından yararlanarak oradan alışveriş yapabilmenin gayretini gösterecekler.

Bu yıl iki önemli şeye dikkat etmek gerekiyor. Birincisi güvenliktir. Okullar ve yöneticiler bu konuya beklenenin de üzerinde dikkat etmeleri gerekiyor. İkincisi ise Hijyendir. Başta kantinler olmak üzere tuvaletler, okulların temizliği ve temiz tutulması gibi hususlarda dikkat edilmesi elzem olarak bu hususların başında yer alıyor.

O nedenle okul yönetimleri de bu yıl her geçmiş yıllardan daha fazla mesai harcamak zorundalar. Onlara verilecek olan talimatların başında mutlu bunlar gelmelidir.

Destekler Devam Etmeli

Okulların açılması ile birlikte bazı kurum ve kuruluşların giyecek, kitap, defter ve diğer okul malzemelerini temin etme gayreti içindeler. Sıkıntılı olan Velilerde inşallah bu yardım severlerin sayıları artsın diye dua eder halde beklenti içinde bir bekleyiş içindeler.

Anlaşılan şu ki, bu yıl eğitim ve öğretim parasal bakımından biraz sert geçeceğe benziyor. Veliler de inşallah Eğitim ve Öğretim beklendiği gibi beklenen sertlikte geçmez şeklinde de dua etmekten kendilerini alamıyor.