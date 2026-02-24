Kızılay Akyazılılardan fitre ve fidye bekliyor

​​​​​​​Kızılay Akyazılılardan fitre ve fidye beklediğini açıkladı. Şube başkanı Mustafa Birincioğlu ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere fitre ve fidyelerinizi bekliyoruz açıklaması yaptı.

Bağış yapmak isteyen hayırseverlerin Hesap Adı: Türkiye Kızılay Derneği İban ise TR950001000301000018688216 olarak açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2026 yılı için açıklanan rakam göre fitre bedeli 240.00 TL. Fidye bedeli ise 29 günlük ramazan fidyesi toplamının da 6.960 TL. olarak belirlendi ve yapılan açıklamada yer aldı.