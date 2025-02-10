KIZILAY AKYAZI ŞUBESİNDE GENEL KURUL MUSTAFA BİRİNCİOĞLU GÜVEN TAZELEDİ

​​​​​​​Kızılay Akyazı Şubesinde olağan genel kurul toplantısı bugün yapıldı. Mevcut İlçe Başkanı Mustafa Birincioğlu ve ekibi güven tazeledi.

Kızılay Akyazı Şubesinde olağan genel kurul toplantısı bugün yapıldı. Mevcut İlçe Başkanı Mustafa Birincioğlu ve ekibi güven tazeledi.

Sakarya Büyükşehir Sosyal Gelişim Merkezi salonunda kalabalık bir topluluğun katılımı ile gerçekleşen ve Divan Başkanlığını Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş’ın yaptığı olağan genel kurul toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Daha sonra kızılay’ın şube faaliyetlerinde başarılı çalışmalarından dolayı Onursal Üye Yahya Özkurt, En Cefakar üye Selma Canbakan, Kadın Gönüllüsü Gülay Özten, Genç Kızılay Akyazı Başkanı Taşağıl Ortaokul Sosyal bilgiler öğretmeni Tuba Deniz Durmuş plaket ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Gündemin bundan sonraki bölümlerinde Kızılay şube Başkanı Mustafa Birincioğlu göreve geldikten sonra yaptıkları çalışmaları içeren faaliyetleri içeren faaliyet raporunu okudu.

Daha sonra kesin hesap raporu ve ardından denetleme kurulu raporu okundu. Raporlar üzerinde görüşme açıldı. Ancak söz alan olmadı. Yapılan oylama ile yönetim kurulu oy birliği ile ibra edildi.

Tahmini bütçe okundu ve yapılan oylama ile kabul edildi.

Seçimlere geçildi. Seçimlere tek liste ile girildi. Yapılan seçimler sonunda yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan: Mustafa Birincioğlu, Hatice Şahin Taşkın, İsmail Berberoğlu, Kemal Kaliç, Mustafa saka, Nurgül İskender ve Sedat Martin

Genel Merkez Delegesi Mustafa Birincioğlu ve denetleme ilçe denetleme kuruluna da Sevim Ünlütürk seçildi.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından dilek ve temennilere geçildi.

Dilek ve temennilerde Türk Kızılay Genel Merkez Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet İşgüzar ve Kızılay , Sakarya İl Başkanı Cevdet Koç birer konuşma yaparak Akyazı şube yönetimini çalışmalarından dolayı tebrik ederek teşekkür ettiler.

Toplantı sonunda Başkan Mustafa Birincioğlu bir teşekkür konuşması yaptı.

Türk Kızılay Genel Merkez Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet İşgüzar, Sakarya İl Başkanı Cevdet Koç Adapazarı Şube Bşk. Hayrettin Uçkaç,

Hendek Şube Bşk. Aydın Birinci, Karasu Şube Bşk. Adem Ekşi , Erenler Şube Bşk. Ahmet Özgedik, Serdivan Şube Bşk. Ercan Garlı, Geyve Şube Başkanı Mehmet Çakır, Ticaret veSanayi Oda Bşk. Sadi Ömercikoğlu, Karapürçek Belediye Bşk.Mehmet Murat Çoruhlu, Ziraat Odası ve Borsa Bşk. Ali Şener Bayraktar, Tüm Stk temsilcileri, Siyasi Partilerin İlçe Başkanları, Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri ve kalabalık bir davetli katıldı.