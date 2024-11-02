Kızılay Akyazı Kuzuluk Mahallesindeydi

​​​​​​​Hafta çerçevesinde okulları dolaşan Kızılay Akyazı’nın yeni durağı Kuzuluk’ta eğitim ve öğretimlerini devam ettirmekte olan, okul binaları yan yana olan Kuzuluk İlkokulu, Kuzuluk Dr. Enver Ören Ortaokulu ve İşmont Halil İbrahim Bildirici Mesleki

Hafta çerçevesinde okulları dolaşan Kızılay Akyazı’nın yeni durağı Kuzuluk’ta eğitim ve öğretimlerini devam ettirmekte olan, okul binaları yan yana olan Kuzuluk İlkokulu, Kuzuluk Dr. Enver Ören Ortaokulu ve İşmont Halil İbrahim Bildirici Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine giderek hem Kızılay’ı anlattılar, hem yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak öğrencilere bilgi aktarımı yaptılar hem de öğrencilerin sorularına cevaplar verdiler.

Kızılay Akyazı Şubesi başkanı Mustafa Birincioğlu, biraberinde gönüllü Eda Nur Bostancı ve Duygu Nur Dinç olduğu halde ziyaret ettiği okullarda yaptığı konuşmalardan sonra yaptığı aç ıklamada şunları söyledi “ Biz Kızılay Akyazı Şubesi olarak “Haftamız” nedeniyle okullarımızı gezip kendimizi öğrencilerimize ve öğretmenlerimize tanıtmaya çalışıyoruz. Bu ziyaretlerimizde yaptığımız yardımları v e çalışmaları da anlatma imkanı buluyor ve öğrenci kardeşlerimizin sorularına da cevaplar veriyoruz. Bu ziyaret bizim için bir hayli yararlı oldu. Umarım öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için de yararlı ve faydalı olmuştur. Öğrencilerimize eğitimleri boyunca üstün başarılar diliyoruz dedi.