Kızılay Akyazı hareketli

​​​​​​​Kızılay Akyazı Şube Başkanlığı bugünlerde hareketli saatler yaşıyor. Bir taraftan yönetim kurulu toplantısını yapan Şube yönetimi, bir taraftan da “Kızılay haftası” nedeniyle kendilerini

Kızılay Akyazı Şube Başkanlığı bugünlerde hareketli saatler yaşıyor. Bir taraftan yönetim kurulu toplantısını yapan Şube yönetimi, bir taraftan da “Kızılay haftası” nedeniyle kendilerini ziyaret gelenleri ağırlamak ve ev sahipliği yapmakla meşguller.

Kızılay Akyazı Şubesi yönetimi Mustafa Birincioğlu’nun başkanlığında Kasım 2024 ayına ait olağan toplantısını yaptı. Toplantıda bir önceki ay içinde toplanan bağışların yasa gereği Genel Merkeze aktarıldığı, yine geçmiş ay içinde 110 aileye giyim ve gıda yardımı yapıldığı, Kızılay haftası nedeniyle toplamda 32 ilkokul, ortaokul ve liseye gönüllülerle birlikte gidildiği, gidilen okullarda öğrencilere Kızılay’ın çalışmalarına ilişkin bilgiler verildiği, özellikle kan bağışı konusunun sıklıkla işlendiği, Kızılay ailesine katılmak için kendilerine müracaat eden ve toplantıda üye olmaları konusundaki istekleri yerinde görülen Hasan Güler, Murat Çavuşoğlu ve Vedat Bahadır’ın üye olmalarına karar verildiği toplantı sonrasında başkan Birincioğlu tarafından açıklandı.

Kızılay Akyazı Başkanı Mustafa Birincioğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamasında birlikte çalıştığı yönetimine denetimine çalışmalarındaki katkılarından dolayı, bağışçılara maddi katkılarından ötürü ve yerel basına da çalışmalarını haber yaparak kamuoyunu bilgilendirdiği için teşekkür etti ve böylesine güzel bir toplulukta olmak, onlarla birlikte çalışmak, yardıma muhtaç insanlarımıza ulaşmak onları mutlu etmek bizim için onur ve gururdur dedi ve yeni yeni projeleri hayata geçireceğimiz günlerde tekrar buluşalım diyerek açıklamasını tamamladı.

Öte yandan başkan Mustafa Birincioğlu hafta nedeniyle Akyazı Kaymakamlığı mütevelli heyeti üyesi, İlçe Sağlık Müdürü ve Yeşilay Sakarya Şubesi yönetim kurulu üyesi Uzman Dr. Şeyda Tok, Muhtarlar Mustafa Yıldırım ve Ercai Pınar’a, İş insanlarına, Karapürçek Ak Parti İlçe başkanı Ümit Bodur’a, Karapürçek Ak Parti kadın kolları başkanı Elmas Uçar, Karapürçek belediye meclis üyesi Elmas Kalıntaş ve Karapürçek Engelliler Derneği başkanı Aysel Keskin’e ziyaretleri için teşekkür etti.