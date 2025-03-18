KIBRIS GAZİSİ YAŞAR ZIMBA’DAN ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJI

“Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en büyük destanlarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünü büyük bir gurur ve minnetle anıyoruz. Çanakkale’de, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz,

Sakarya ASKF Başkanı ve Kıbrıs Gazisi Yaşar Zımba18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma Günü dolayısı ile ilgili bir mesaj yayınladı.

Yaşar Zımbanın mesajı aynen şöyle;

“Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en büyük destanlarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünü büyük bir gurur ve minnetle anıyoruz. Çanakkale’de, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu tüm dünyaya göstermiştir.

Bu zafer, yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda milletimizin inanç, cesaret ve fedakarlıkla neler başarabileceğinin en büyük kanıtıdır. Şehitlerimizin kanlarıyla yazdığı bu destan, bizlere bırakılmış en kutsal emanetlerden biridir. Onların kahramanlıklarını ve fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmayacak, vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Ruhları şad, mekanları cennet olsun.”

Yaşar ZIMBA

Sakarya ASKF Başkanı

Kıbrıs Gazisi