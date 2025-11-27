AKYAZI SAĞLIK MESLEK LİSESİNDEN EMEKLİ ÖĞRETMENE 24 KASIM ZİYARETİ

​​​​​​​Akyazı İlçesi Kuzuluk’ta eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Sağlık Meslek Lisesi Müdürlüğü 24 Kasım Faaliyetleri çerçevesinde programlarına aldığı bir emekli öğretmene ziyaret etkinliği için 24 Kasım günü Emekli Öğretmen

Akyazı İlçesi Kuzuluk’ta eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Sağlık Meslek Lisesi Müdürlüğü 24 Kasım Faaliyetleri çerçevesinde programlarına aldığı bir emekli öğretmene ziyaret etkinliği için 24 Kasım günü Emekli Öğretmen ve gazeteci Kenan Certel’i evinde ziyaret etti.

Okul Müdür Vekili Aygün Yalvaç iki 12. Sınıf öğrencisi ile birlikte yılların öğretmeni Kenan Certel tarafından evinde ağırlanan Sağlık Meslek Lisesi ekibi meslekteki 61. Yılını yaşamakta olan Certel’in elini öperek kendisine çiçek hediye ettiler ve 24 Kasım Öğretmenler günlerini kutladılar.

Ziyaretin kendisi için sürpriz olduğunu ifade eden ve teşekkür eden Certel aynı şekilde onların ve okul öğretmenlerinin öğretmenler günlerini kutladı.

Ziyarette sizin mesleğinde çok başarılı bir çalışma hayatı yaşadığınızı ve halen bu alandaki faaliyetlerinizi izliyor bunu nasıl başardığınızı merak ediyoruz diyen Sağlık Meslek Lisesi ekibi bunun üzerine kısa bir başarı öyküsü dinlediler.

“1962 yılında Akyazı Ortaokulunu bitirdikten sonra Arifiye İlköğretmen okuluna sınavla girdim ve 1965 yılında mezun oldum Kapatılmasaydı Türkiye’nin kurtuluş reçetesi olacak olan Köy enstitülerinde verilen uygulamalı eğitimden geçirilerek mezun oldum ve ilk görev yerim olan Kuzuluk Orta Mahalle İlkokulunda öğretmen olarak göreve başladım. 2 yıl sonra askere gittim ve 1 yıl Ankara Mamak’ta bulunan Muhabere Okuma yazma okulunda öğretmenlikten sonra da 1969 yılında Akyazı Konuralp İlkokuluna atandım. Burada çalıştığım 26 yılda arkadaşlarımızla birlikte bir çok başarılara imza attık. İlimizde ve Türkiye çapında başarılarımız oldu. 1974 yılında Akyazı Halk Eğitim merkezine kurucu Müdür olarak tayin oldum 5 yıl bu görevde bulundum. 1970 yılından itibaren gazeteciliğe başladım. Öğretmenlikle birlikte sürdürdüğüm gazeteciliğim halen deva ediyor. İlk yıllar Günaydın, Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde muhabirlik görevlerinde bulundum. Bugün Adapazarı’ndaki bazı gazetelerin Akyazı temsilciliğini yapmaktayım ve “BİZİM AKYAZI” adlı Sakarya’nın ilk internet haber sitesini 50 yıllık arkadaşım kader arkadaşım Salim Özyılmaz’la birlikte yönetiyoruz. İlçemizin sesini tüm dünyaya yaymaya devam ediyoruz. 1991 yılında Karapürçek Akyazı’dan ayrılıp ilçe olunca burada da 2 yıl halk eğitim müdürlüğünde bulundum. Akyazı Lisesi, Akyazı Orta okulu, Kız Meslek Liselerinde 18 yıl müzik öğretmenliği yapma şansım oldu. Binlerce öğrenciye dokunma şansım oldu. Gazetecilik hayatım öğretmenlikteki başarılarım sonucu 2 si Cumhurbaşkanından olmak üzere 45 adet teşekkür ve takdirname ile taltif edildim. Bir çok önemli kişi ile tanışma imkanım oldu.1995 yılında emekli oldum. Emekli olduktan sonra bile birçok seminere katılarak bilgi ve becerilerimin gelişmesini sağladım. 1997 yılından 2004 yılına kadar Özel Akyazı sürücü kursu müdürlüğünde bulundum. Halen bu sürücü kursunda direksiyon öğretmeni olarak görev yapıyorum. Ayrıca boş zamanlarımda ilk ve ana okullarında müzik derslerine girerek ilçemin çocuklarının sosyal hayatlarına yön vermeye çalışıyorum. Bu kadar faaliyeti nasıl gerçekleştirebildiniz diye soracak olursanız isterseniz sizler de yapabilirsiniz diye cevaplayabilirim. Öğretmenlik mesleği hiçbir mesleğe benzemiyor. Çünkü bizler Türkiye’nin geleceğini yetiştiriyoruz. Buna inanıp böyle kabul edersek çok şeyi başarabiliriz.

4 çocuğum oldu. Biri erkek ( 50 yaşında hayatını kaybetti) 3 kız bunlardan 10 torunum oldu. Hepsi pırıl pırıl ve başarılı. Dedeleri olarak hepsi ile gurur duyuyorum.

Certel İşte meslek hayatımın özeti bu diyerek sözlerini tamamladı. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti tekrar ederek ziyaretçilerini okullarına uğurladı.