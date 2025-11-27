24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜNDE KONURALP İLKOKULUNDA DUYGULANDIRAN BULUŞMA

​​​​​​​Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemel Atatürk’ün Halk Mektepleri Başöğretmenliğini kabul kabul edişinin yıl dönümü olan öğretmenler gününde Konuralp İlkokulundaki öğretmenler günü kutlaması diğer kutlamalardan farklı idi.

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemel Atatürk’ün Halk Mektepleri Başöğretmenliğini kabul kabul edişinin yıl dönümü olan öğretmenler gününde Konuralp İlkokulundaki öğretmenler günü kutlaması diğer kutlamalardan farklı idi.

Okul Müdürlüğü okulun kuruluşundan bu güne okulda görev yapmış ve hayatta olan tüm emekli öğretmenleri bir araya getirip onlarla birlikte bu özel günlerini kutladılar.

Buluşmada bir çoğu okullarına öğretmen olan öğrencileri ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşarken duygulu anlar yaşandı.

Okul Bahçesinde başlayan kutlama daha sonra okulun salonunda gerçekleşti. Okulun emekli öğretmenlerinden Kenan Certel’in Öğretmen marşı ile başlayan salon toplantısında okul Müdürü Erdal Erdinç emekli öğretmenlerine hitap ederek”davetlimizi kabul ederek aramıza katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Bize duygulu anlar yaşattınız. Aramızda sizlerin öğrencileri olan öğretmenlerimiz var. Okulumuza vermiş olduğunuz hizmetleri kaldığınız yerden aynı hız ve enerji ile devam ettiriyoruz. ” Dedi ve günün anısına hazırlanan 24 kasım öğretmenler günü pastasını birlikte kestiler.

Davete katılan emekli öğretmenler ise yıllar sonra da olsa hatırlanmak güzeldi. Anılarımız tazelendi. Yetiştirdiğimiz öğrencilerimizi karşımızda görmek ayrı bir mutluluk kaynağımız oldu. Mutlu olduk, duygulandık. Kısa bir süre de olsa Yıllar öncesi anılarımız tazelendi. Bize bu mutluluğu yaşatan başta okul Müdürlüğümüz, öğretmenlerimiz ve okul aile birliğine teşekkür ediyoruz. Dediler.

Daha sonra da kesilen pasta ve çay ikramının ardından çıkışta günü anısına her emekli öğretmene birer canlı menekşe menekşe armağan edildi.