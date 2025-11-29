DOKURCUN’DAN KIZILAY’A 67 ÜNİTE KAN BAĞIŞI

​​​​​​​Akyazı’ya Bağlı Dokurcun Beldesi de Dokurcun İlkokulu ve Akyazı Kızılay Şubesi iş birliği ile düzenledikleri kan bağışı kampanyası sonucu 67 ünite kan bağışında bulundu.

Dokurcun İlkokulu Müdürü Erkan Demir, Anasınıfı öğretmenleri Ayşe Karaoğlu ve okul öğretmenleri öğrencilerine Kızılay’ı tanıtma etkinlikleri çerçevesinde başlattıkları çalışmalarına Dokurcun ve çevre mahallelerinde Kızılay’a kan bağışı çağrısı yaptılar.

Okul Bahçesinde düzenlenen kan bağışına gösterilen ilgi beklenenin üzerinde oldu. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın da bağışta bulunduğu kampanya sonucu Kızılay Kan bağışı ekibi 67 ünite kan ile memnun bir şekilde Sakarya’ya döndü.

Kızılay’ın Kan bağışı kazanım Uzmanı Hasan Yılmaz Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu, İlkokul Müdürü Erkan Demir, Anasınıfı Öğretmeni Ayşe Karaoğlu, Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, Dokurcun Mahalle Muhtarları ve mahalle halkına kampanyamıza gösterdikleri destek nedeniyle teşekkür ediyorum dedi.

Uzman Hasan Yılmaz ve beraberindekiler okulda hazırlanan Kızılay sergisini de gezerek Ana sınıfı öğrencilerine Kızılay’ı tanıtıcı bir konuşma yaptı. Onlardan büyüdüklerinde Kızılay’a kan bağışı yapmaları sözü de aldı.

BAŞKAN SOYKAN KAN BANKASI GİBİ

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan kan verişi sırasında muhabirimizin bu kaçıncı kan verişiniz sorusuna net cevap veremezken Kızılay ekibi kendi kayıtlarına bakarak başkan Soykan’ın 18. Kez kan verdiğini söylediler.

Bunu duyanlar başkanımız maşallah kan bankası gibisin diye espride bulundular.