İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ VE MİLLİ ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY TÖRENLERLE ANILDI

​​​​​​​Akyazı Anadolu Lisesi'nin 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı, Büyük şehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde coşkulu bir şekilde gerçekleşti.

Akyazı Anadolu Lisesi'nin 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı, Büyük şehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde coşkulu bir şekilde gerçekleşti. Programa, Kaymakam Mustafa İkbal EŞKİ, Belediye Başkan Vekili Ali Özer, Siyasi Partilerin ilçe Başkanları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can ve Şube Müdürleri, Okul Müdürleri okullarını temsilen öğrenci gurupları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşma okul Müdürü Mehmet Fatih Dilaveroğlu tarafından yapıldı. Müdür Dilaveroğlu İstiklal Marşı'nın milletin diriliş destanı olduğunu ve Kurtuluş Savaşı'nda gözyaşlarıyla kabul edilen tek marş olduğunu vurguladı.

Okul Müdürünün konuşmasının ardından İlk ve Orta okullar arasında yapılan İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında 1. Olan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

İlkokullar arası yarışma birincisi Topağaç İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Zehra Yıldız’a hediyesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, Orta okullar arası birincisi Akyazı İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Selen Gedik’ hediyesini İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan , Birleştirilmiş snıflar arası resim yarışmasında birinci olan Şehit Halil Üleç İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Edanur Ulu’ya hediyesi İlçe Emniyet Müdürü Güven Alan , Liseler arası Mehmet Akif Ersoy konulu afiş yarışması birincisi Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Asya Kumaş’a hediyesi Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özer, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “bir yıldız bir hilal, ilelebet İstiklal” temalı çevrim içi yarışmasında İl içi ikincisi olan Anadolu Lisesi 10. Sınıf Öğrencisi Zehra Gözdağ’a hediyesi Kaymakam Mustafa İkbal Eşki tarafından verildi.

Tek kelime ile mükemmel olarak hazırlanan ve akıcı bir şekilde icra edilen programda Mehmet Akif ile Geçmişe Yolculuk" adlı piyes ve oratoryo, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Oratoryoda, İstiklal Marşı'nın yazılma süreci ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatı canlandırıldı, İstiklal Marşı'nın kabulünün yarattığı coşku dile getirildi.

Programın sona ermesi ile toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Ardından da Mehmet Akif ve İstiklal Marşı konulu resim yarışması sergisi gezildi.