İlçe Tarımdan bilgilendirme toplantıları

​​​​​​​Tarım ve Orman Bakanlığının 81 İl ve 922 İlçede eş zamanlı olarak planladığı tarımsal desteklemeler ve planlı üretim modellerinin tanıtımı ile ilgili olarak Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan

Tarım ve Orman Bakanlığının 81 İl ve 922 İlçede eş zamanlı olarak planladığı tarımsal desteklemeler ve planlı üretim modellerinin tanıtımı ile ilgili olarak Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan Müdürlük personelini ve Ziraat Odası başkanı Ali Şener Bayraktar’ı da yanlarına alarak Akyazı’nın çiftçilik konusunda hala ısrarcı olan ve üretme konusunda önemli bir yere sahip olan Yuvalak, Uzunçınar ve Küçücek Mahallelerine giderek bilgilendirme toplantıları yaptı ve bu toplantılarda uzmanlar kendilerini dinlemeye gelen çiftçileri bilgilendirdi.

Çiftçi ziyareti yaptı

İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan Yuvalak Mahallesinde yaptıkları bilgilendirme toplantısından sonra 29 dekar alan üzerinde süs bitkisi yetiştiren Adem Kocakuzu’ya tarlasında ziyaret ederek kendisinden yetiştirmekte olduğu süs bitkisi hakkında geniş bilgiler aldı ve hem çalışmalarında üstün başarılar hem de yaptığı üretimden bol kazançlar diledi.