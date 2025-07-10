HASRET GİDERDİLER  

​​​​​​​Akyazı’nın başarılı İlçe Tarım Müdürü ve aynı zamanda Veteriner de olan Veysel Meydan’la Veteriner Fakültesinden dönem arkadaşı olan ve şu an itibaren Erzurum Horasan Belediyesinde Veteriner Hekim olarak çalışan Ercan

Akyazı’nın başarılı İlçe Tarım Müdürü ve aynı zamanda Veteriner de olan Veysel Meydan’la Veteriner Fakültesinden dönem arkadaşı olan ve şu an itibaren Erzurum Horasan Belediyesinde Veteriner Hekim olarak çalışan Ercan Güneş Akyazı’ya gelerek dönem arkadaşını makamında ziyaret etti ve hasret giderdi.

Eski günlerin özellikle de Fakülte günlerinin yad edildiği ve konuşulduğu bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Meydan, değerli meslektaşımın Akyazı’ya gelerek yaptığı bu ziyaret çok kıymetlidir. Ziyaret için ve eski günleri tekrar yaşattığı için kendisine teşekkür ediyorum ve görevinde başarılar diliyorum dedi.

Misafir Veteriner Ercan Güneş’te Fakültede çalışkan ve en iyi arkadaşlarımdan biri olan Veysel Meydanı makamında ziyaret edip eski günleri konuşmamız beni de son derece mutlu etmiştir. Bende değerli arkadaş ve meslektaşıma sağlık, mutluluk ve üstün başarılar diliyorum açıklaması yaptı.